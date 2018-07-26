В Москве арестовали украинца за незаконный оборот оружия

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Сергея Бугайчука по обвинению в незаконном обороте оружия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
28.9%Да, это снизит число преступлений
20.8%Нужно полностью запретить продажу оружия
16.8%Нет смысла, преступники все равно найдут способ приобрести оружие
33.5%Наоборот, нужно облегчить покупку оружия для самозащиты
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой).
Срок ареста установлен до 11 сентября.