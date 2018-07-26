В Москве арестовали украинца за незаконный оборот оружия

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Сергея Бугайчука по обвинению в незаконном обороте оружия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Нужно ли ужесточать контроль за оборотом оружия? Да, это снизит число преступлений

Нужно полностью запретить продажу оружия

Нет смысла, преступники все равно найдут способ приобрести оружие

Наоборот, нужно облегчить покупку оружия для самозащиты Результаты 28.9% Да, это снизит число преступлений

20.8% Нужно полностью запретить продажу оружия

16.8% Нет смысла, преступники все равно найдут способ приобрести оружие

33.5% Наоборот, нужно облегчить покупку оружия для самозащиты Все опросы Голосовать

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой).

Срок ареста установлен до 11 сентября.