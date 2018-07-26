На Кубани уточнили число погибших при ДТП с маршруткой

КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли и пятеро госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой под Крымском, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги "Крымск – Джигинка" в 04.20 мск в четверг. По предварительным данным, произошло столкновение BMW с пассажирской "Газелью".

"В результате ДТП на месте от полученных травм скончались четыре человека, пятеро с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, и семь человек обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точное количество участников и пострадавших в результате ДТП, а также все причины и обстоятельства случившегося.