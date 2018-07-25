Суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пятый из шести сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осужденного, заключен под стражу Заволжским судом Ярославля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее суд арестовал троих подозреваемых, все они признали свою вину. Четвертому подозреваемому — Ивану Калашникову — продлили срок задержания на 72 часа.

Пятый подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игорь Богданов.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно", — гласит решение.

Судья рассказал, что Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи. "Богданов отказался от дачи показаний", — гласит решение суда.

На очереди заседание по шестому подозреваемому.