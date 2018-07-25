Воспитателю в Челябинске, ударившему ребенка, назначили наказание

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Мировой судья назначил наказание в виде исправительных работ на два года воспитателю центра помощи детям в Челябинске, обвиняемому в жестоком обращении с детьми, в частности в том, что он ударил ребенка тазиком по голове, сообщает в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Кроме того, в ноябре 2016 года, увидев, что воспитанник говорит по телефону, осужденный стянул простынь с кровати, на которой находился ребенок, от чего он упал и ударился о кровать, о батарею и головой о тумбочку. Также воспитатель, желая наказать ребенка за несвоевременное выполнение требований по сдаче грязных вещей, ударил его по голове и заставил убираться в мужском и женском туалете, позже еще ударил ребенка тазиком по голове, добавляет прокуратура.
"Мировой судья судебного участка № 1 Советского района Челябинска вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя … Ему назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением за ними надзора сроком на три года", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", уточняет пресс-центр. Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура поясняет, что всем детям по 7-8 лет, их родители отбывают наказание в местах лишения свободы, подсудимый признавал факты "воспитательного воздействия", но не признавал факт жестокого обращения.