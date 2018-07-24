Суд арестовал подозреваемого в гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости. Суд в Астраханской области санкционировал арест подозреваемого в гибели детей, утонувших из-за перевернувшейся лодки, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.

"Подозреваемому по факту гибели трех детей на воде избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сказал он.

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

В воскресенье было обнаружено тело девочки 2003 года рождения, в понедельник — мальчика 2010 года рождения. Поиски тела третьего ребенка продолжаются. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль.