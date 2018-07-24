Жителя Тюмени приговорили к девяти годам колонии за убийство врача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Калининский районный суд Тюмени приговорил к 9 годам колонии местного жителя, который из ревности застрелил врача областной больницы, сообщает во вторник региональная прокуратура.

По данным следствия, 5 декабря прошлого года около шести часов утра (4.00 мск) мужчина застрелил из охотничьего ружья 34-летнего врача областной больницы, когда тот выходил из лифта на первом этаже своего дома. В прокуратуре отметили, что у погибшего остались жена и дочь.

"Причина убийства – ревность. Злоумышленник признал вину, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", – говорится в сообщении ведомства.