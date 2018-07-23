В СК рассказали о состоянии детей, пострадавших в гаражах под Самарой

САМАРА, 23 июл — РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при обрушении бетонных плит в заброшенных гаражах в Кинельском районе Самарской области, находится в тяжелом состоянии, еще двое получили незначительные травмы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района Самарской области было обнаружено тело 11-летнего мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, на месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, трое были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Следователи начали проверку.

"Один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще двое получили незначительные травмы", — сказала собеседница агентства.