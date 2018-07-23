Спасатели нашли тело второго ребенка, утонувшего под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело второго ребенка, утонувшего при опрокидывании лодки на реке в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.

"Нашли второго ребенка 2010 года рождения", — сказал он.

В воскресенье вечером спасатели подняли из реки тело девочки 2003 года рождения.

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль.