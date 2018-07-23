Суд подтвердил обязательства Кехмана перед кредиторами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, завершив процедуру банкротства бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана, не освободил его от расчетов с кредиторами из-за того, что должник не раскрыл свои зарубежные активы, следует из материалов дела на портале "Электронное правосудие".
"Имущество должника не исчерпывается теми объектами и доходами, раскрытыми в рамках настоящего дела: заработная плата, получаемая в СПбГБУК "Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского" и ФГБУК "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"; запонки, икона и портрет. Активы, находящиеся за рубежом, должником раскрыты не были. При таких обстоятельствах суд отказывает в освобождении должника от дальнейшего исполнения его обязательств", — указывается в мотивировочной части решения арбитража Петербурга о прекращении процедуры реализации имущества Кехмана.
Также приводятся данные из решения лондонского суда о том, что Кехман "являлся бенефициаром целого ряда компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях". Соответствующий список насчитывает 36 компаний.
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.