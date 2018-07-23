В Курске пять человек пострадали при столкновении трамваев

ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости. Водитель и четыре пассажира госпитализированы после столкновения двух трамваев в Курске, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

Информация о происшествии на перекрестке улиц Красный Октябрь и Первая Пушкарная поступила спасателям в 10.35 мск в понедельник.

"Столкнулись два трамвая. Пять человек госпитализированы, самая тяжелая травма — перелом ноги, остальное — ушибы. Один водитель и четыре пассажира", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у трамвая маршрута №4 отказали тормоза, он задним ходом въехал в трамвай маршрута №2. Травмы получил водитель вагона маршрута №2, в вагоне маршрута №4 травмированы пассажиры.