На Камчатке отстрелили двух разорявших кладбище медведей

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Специалисты отстрелили двух медведей, которые разоряли кладбище в Елизовском районе Камчатки, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

"Хищники разрыли могилы, двух особей отстрелили. Устанавливаются обстоятельства инцидента, на месте работают сотрудники администрации района и должностные лица охотобщества. В районе могут находиться еще медведи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о разорении кладбища поступило в конце прошлой недели. В районе кладбища дежурят специалисты. Пострадавших нет.