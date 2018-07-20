ФСБ ищет шпионов в "Роскосмосе"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ провоодят обыски в ЦНИИмаше, головном институте "Роскосмоса". Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Как сообщают источники, обыски вызваны возможной передачей несколькими сотрудниками ракетно-космической отрасли секретных данных иностранным государствам. По сведениям правоохранительных органов, за рубеж просочилась информация о секретных разработках в области гиперзвука. Обыски проходят в рамках дела о госизмене.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил подчиненным оказывать "максимальное содействие" следствию.

"Понятно, спасибо, до свидания"

Знакомый с расследованием источник сообщил РИА Нвоости, что обыски проходят в кабинете директора информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона, поскольку он "мог знать о ситуации".

"Он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — добавил собеседник агентства.

Сам Пайсон отказался комментировать РИА Новости информацию об обысках.

"Понятно, спасибо, ничего комментировать не буду, до свидания", — заявил он.

При этом другой источник РИА Новости из числа бывшего руководства корпорации заявил, что бывший глава "Роскосмоса" Игорь Комаров не допускал Пайсона к работе с секретными данными.

Допросы руководства

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в рамках дела следователи могут допросить руководство ЦНИИмаш.

"Согласно практике проведения следственных мероприятий, в установленном порядке могут быть допрошены непосредственные руководители подозреваемых", — добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщил "Коммерсант", правоохранительные органы проверяют "десяток людей из отрасли" на предмет возможных контактов с западными спецслужбами.

Интересы Запада

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жили прокомментировал сообщения об обысках в "Роскосмосе" в эфире радио Sputnik.

По его словам, западные спецслужбы в последнее время проявляют все больший интерес к российским промышленным и научным разработкам. По его словам, это свидетельствует о выходе военно-промышленного комплекса на новый очень высокий уровень.

"Почему западные, в частности американские, спецслужбы так озаботились этими секретами? Потому что наши новые, уже действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые наши западные друзья только хотят внедрять. Отсюда и такая почти что паника и отчаянно-небрежная работа их разведки", — отметил Жилин.

Эксперт также выразил уверенность, что западным спецслужбам не удалось завладеть особо важной информацией.