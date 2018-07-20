В Башкирии осудят няню за избиение младенцев

УФА, 20 июл — РИА Новости. Частную няню будут судить в башкирском Стерлитамаке по делу о насилии над младенцами, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года жительница Стерлитамака по объявлению в социальной сети наняла 44-летнюю няню для ухода за своим четырехмесячным ребенком. Ведомство отмечает, что через несколько месяцев мать стала замечать ссадины на теле младенца, после чего установила в квартире камеру видеонаблюдения.

"Когда женщина пересмотрела запись, увидела, что ее ребенок плачет и всячески требует к себе внимание, а няня за это избивала ребенка и громко ругала", — сказали в управлении.

В СУСК добавили, что позднее был установлен еще один факт проявления насилия со стороны няни. "В правоохранительные органы обратилась еще одна жительница города и сообщила, что обвиняемая ухаживала за ее младенцем в мае 2017 года, после чего на теле ребенка были обнаружены характерные для избиения ссадины", — сообщили в ведомстве.

Два уголовных дела, возбужденные против няни по статьям "причинение психических и физических страданий" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.