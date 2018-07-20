Москвич избил полицейских, когда эвакуировали его машину

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Москвич 1979 года рождения нанес несколько ударов сотрудникам полиции, когда эвакуировали его Porsche Cayenne на западе столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Данный житель Москвы вечером 19 июля перекрыл выезд из автоцентра и отказывался выйти из своего Porsche Cayenne, препятствуя эвакуации автомобиля. На требования сотрудников полиции москвич не реагировал", — пояснил источник.

Он добавил, что во время задержания мужчина оказал сопротивление и нанес несколько ударов в область головы и груди двум сержантам полиции. Полицейские с ушибами мягких тканей обратились в больницу, после оказания помощи они продолжили несение службы.

На водителя Porsche составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Проводится проверка, в ходе которой полиция выяснит, есть ли в действиях мужчины признаки уголовного преступления.