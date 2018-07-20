Украинец пытался попасть в Крым по поддельному паспорту

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Крымские пограничники задержали гражданина Украины за попытку проникнуть в Крым по поддельному паспорту, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой". Гражданин Украины следовал по маршруту Херсон – Севастополь.

"В результате проведения дополнительной проверки документа с использованием специальных средств пограничного контроля стало ясно, что национальный паспорт гражданина Украины недействителен и содержит признаки подделки, в частности переклеена фотокарточка владельца и изменены реквизиты", — говорится в сообщении.

Мужчина признался, что указанный паспорт ему не принадлежит и выдан на установочные данные неизвестного ему человека. Поддельный документ он заказал за денежное вознаграждение в размере трех тысяч гривен на одном из херсонских сайтов в сети Интернет.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы.

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