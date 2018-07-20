В Красноярском крае задержали одного из сбежавших из колонии

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Один из ранее сбежавших заключенных из колонии-поселения-33 в Минусинске Красноярского края задержан в одном из сел на юге региона, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.

"Сегодня ночью, в селе Тубинск Краснотуранского района в одной из квартир частного сектора розыскной группой ГУФСИН обнаружен и задержан Козлов Эдуард Юрьевич, осужденный по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по факту проводится проверка, а осужденный направлен в исправительное учреждение.

Ранее ГУФСИН сообщало, что из колонии-поселения-33 сбежал заключенный. В течение конца июня-июля в регионе сбежали из колоний четверо осужденных. Один из них убежал из минусинской колонии-поселения и через несколько дней сдался сам. Трое заключенных бежали из ИК-16 поселка Миндерла, двое из них были осуждены за угон на пять лет, один — на четыре года за кражу. Двух сбежавших уже нашли, одного — в Красноярске, другого — в Челябинске. По факту побега было возбуждено уголовное дело, предполагающее наказание до 5 лет лишения свободы. Пока на свободе остается один из ранее сбежавших.