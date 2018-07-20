ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления и госпитализации детей в лагере "Жемчужина" Еврейской автономной области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская.
По ее словам, к прокурорской проверке привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по ЕАО, устанавливаются обстоятельства заболевания детей, изучаются вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания. Опрошены сотрудники и медработники лагеря, прокуратура изучила договоры на поставку продуктов.
Она отметила, что сейчас работа лагеря приостановлена, детей вывозят.