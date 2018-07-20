На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 250 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Почти 264 тысячи гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, значительная часть этой территории пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло восемь новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 166 очагов: 116 в Республике Саха (Якутия), 39 в Магаданской области, восемь в Хабаровском крае, два в Камчатском крае, один в Сахалинской области", — говорится в сообщении.

Потушено семь очагов. К утру пятницы полыхало 159 пожаров: 112 в Якутии, в том числе четыре локализованных, 37 на Колыме, в том числе два локализованных, семь в Хабаровском крае, два на Камчатке, один локализованный на Сахалине.

За сутки огнем пройдено 263,8 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 98,1%, где пожары горят в труднодоступной и отдалённой местности.

На всей территории республики действует режим ЧС в лесах, в восьми районах — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрирован 1981 лесной пожар.