На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 250 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Почти 264 тысячи гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, значительная часть этой территории пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
Потушено семь очагов. К утру пятницы полыхало 159 пожаров: 112 в Якутии, в том числе четыре локализованных, 37 на Колыме, в том числе два локализованных, семь в Хабаровском крае, два на Камчатке, один локализованный на Сахалине.
За сутки огнем пройдено 263,8 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 98,1%, где пожары горят в труднодоступной и отдалённой местности.
На всей территории республики действует режим ЧС в лесах, в восьми районах — особый противопожарный режим.
С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрирован 1981 лесной пожар.