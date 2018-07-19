СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Домодедово

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту аварийной посадки в столичном аэропорту Домодедово пассажирского самолета "Як-42" с 79 пассажирами на борту, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данным следствия, 18 июля в 13:45 при посадке в столичном аэропорту Домодедово у самолета, следовавшего рейсом "Ижевск — Москва", произошло разрушение двух пневматиков левой стойки шасси. На борту находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала она.