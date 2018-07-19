На Дальнем Востоке за сутки сгорело 56 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Почти 56 тысяч гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, значительная часть этой территории пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 25 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 164 очага: 112 в Республике Саха (Якутия), 42 в Магаданской области, девять в Хабаровском крае, один в Сахалинской области. Силами лесопожарных формирований ликвидировано восемь возгораний", — говорится в сообщении.

К утру четверга полыхало 156 пожаров: 108 в Якутии, в том числе четыре локализованных, 39 на Колыме, в том числе два локализованных, восемь в Хабаровском крае, один на Сахалине.

За сутки огнем пройдено 55,8 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 87,2%. При этом практически все пожары в республике полыхали в труднодоступной и отдалённой местности.

На всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах, в восьми районах — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1971 лесной пожар.