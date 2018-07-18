В Нижегородской области осудят двух школьников за убийство пенсионера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Уголовное дело двух подростков, обвиняемых в убийстве пенсионера и покушении на убийство еще одного жителя Борского района, передано в суд, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Вернувшись в квартиру, подростки жестоко избили ее хозяина, отмечают следователи. Потерпевший 56 лет намеренно перестал подавать признаки жизни, затаив дыхание, перестав шевелиться и говорить, после чего обвиняемые, полагая, что тот скончался, скрылись с места преступления.
В ходе расследования уголовного дела к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних были привлечены родители обвиняемых. Также к дисциплинарной ответственности привлечен участковый уполномоченный полиции за ненадлежащее проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.