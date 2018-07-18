В Великом Новгороде проводят проверку после смерти женщины в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти женщины в одной и больниц Великого Новгорода, куда она, по словам родственников, была доставлена только после повторного вызова скорой помощи, сообщила РИА Новости в среду представитель областного СУСК РФ.

"Проверка была организована незамедлительно после обращения на личный прием к руководителю регионального следственного управления Николаю Коннову 25 июня мужа этой женщины, которая скончалась в больнице 14 июня. По его словам, "скорая" была вызвана 8 июня, и первый раз медики якобы приехали, провели определенные процедуры и уехали. После повторного вызова женщина была доставлена в больницу и (впоследствии) скончалась", — сказала собеседница агентства.

По словам представителя СУСК, в настоящее время в рамках проверки следственные органы ожидают завершения ряда экспертиз, в том числе о причинах смерти женщины и ее связи с действиями врачей "скорой". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.