Экс-главу МУРа признали виновным по делу о взятках

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд признал виновным экс-начальника столичного уголовного розыска Виктора Трутнева по делу о посредничестве во взяточничестве, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
Трутнев сейчас находится под домашним арестом. Обвинение просит для него десять лет лишения свободы, сообщала ранее газета "Коммерсант".
Кроме экс-главы МУРа, по делу проходят еще три фигуранта: бывший сотрудник УФСБ Артур Юсуфов, а также оперативники Денис Семенов и Алексей Винокуров. Для Юсуфова прокуратура просит восемь лет лишения свободы, для Семенова и Винокурова — по семь лет.
Подробности дела
В вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени Снегирева" — одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов — генерала Трутнева заподозрили в военном СУСК по Москве. Были организованы обыск и допросы. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от расследования.
Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем сотрудников ведомства передал "взятку" вымогателям.
Кроме Юсуфова, Семенова и Винокурова, по делу проходят бывший сотрудник ФСБ Алексей Круглов и оперативник Роман Надеждин.
Известно, что Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину, а также дали показания против Трутнева, выступавшего в роли посредника.