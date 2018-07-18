Экс-главу МУРа признали виновным по делу о взятках

Бывший начальник Московского уголовного розыска генерал-майора МВД Виктор Трутнев в Московском гарнизонном военном суде, признавшем виновным его в посредничестве во взяточничестве. 18 июля 2018

Бывший начальник Московского уголовного розыска генерал-майора МВД Виктор Трутнев в Московском гарнизонном военном суде, признавшем виновным его в посредничестве во взяточничестве. 18 июля 2018

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд признал виновным экс-начальника столичного уголовного розыска Виктора Трутнева по делу о посредничестве во взяточничестве, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сумма взятки составила 70 тысяч долларов, она попадает под статью об "особо крупном размере".

Трутнев сейчас находится под домашним арестом. Обвинение просит для него десять лет лишения свободы, сообщала ранее газета "Коммерсант".

Кроме экс-главы МУРа, по делу проходят еще три фигуранта: бывший сотрудник УФСБ Артур Юсуфов, а также оперативники Денис Семенов и Алексей Винокуров. Для Юсуфова прокуратура просит восемь лет лишения свободы, для Семенова и Винокурова — по семь лет.

Подробности дела

В вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени Снегирева" — одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов — генерала Трутнева заподозрили в военном СУСК по Москве. Были организованы обыск и допросы. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от расследования.

По версии следствия, Трутнев и его коллеги вымогали деньги у института после проведенной там проверки, выявившей ряд нарушений, которые были связаны с оформлением сотрудников. Они сообщили директору НИТИ Игорю Григорьеву, что он может стать фигурантом уголовного дела и предложили "замять историю". За каждое нарушение он должен был заплатить по несколько миллионов рублей.

Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем сотрудников ведомства передал "взятку" вымогателям.

Кроме Юсуфова, Семенова и Винокурова, по делу проходят бывший сотрудник ФСБ Алексей Круглов и оперативник Роман Надеждин.

Известно, что Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину, а также дали показания против Трутнева, выступавшего в роли посредника.