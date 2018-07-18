На Камчатке главу села подозревают махинациях на 13 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Глава Паратунского сельского поселения на Камчатке подозревается в превышении должностных полномочий, в результате которых бюджету причинен ущерб в 13 миллионов рублей, сообщает региональное СУСК РФ в среду.

"На основании материалов, поступивших из УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ по Камчатскому краю,…возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства) в отношении главы Паратунского сельского поселения", — говорится в сообщении.

По версии следствия, глава села с октября по ноябрь 2013 года, зная, что работы по муниципальному контракту по обустройству нового водозабора села Паратунка и поселка Термальный не выполнены, подписал акты о полном их выполнении на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Он же обеспечил оплату неисполненного муниципального контракта на указанную сумму, деньги перечислили в адрес юридического лица, в настоящее время находящегося в стадии банкротства, отмечают следователи.

По данным СУСК, на момент возбуждения уголовного дела муниципальный контракт не исполнен, деньги в бюджет не вернули, а администрация поселения мер к их возврату не предприняла. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.