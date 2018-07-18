На Урале суд отменил приговор хирургу, по вине которого умерла пациентка

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд отменил приговор районного суда и оправдал хирурга больницы Сергея Седельникова, который во время операции проколол левый желудочек сердца пациентки, отчего она погибла, и которому было назначено судом ограничение свободы сроком 2,5 года, сообщила в среду пресс-служба облсуда.

По данным Миасского городского суда, Седельников был признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи сроком на 3 года.

Суд уточнил, что в 2016 году Седельников, врач-хирург больницы города Миасс, выполняя хирургическую манипуляцию, проколол оболочку и левый желудочек сердца пациентки. Допущенный дефект оказания медпомощи привел к смерти оперируемой.

"В среду Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Седельникова, отменил приговор Миасского горсуда от 17 мая 2018 года в связи с примирением сторон по ходатайству потерпевшей. Уголовное дело прекращено, Седельников освобожден от уголовной ответственности, ранее избранная мера пресечения – отменена", — говорится в сообщении.

Приговор обжаловал осужденный и его адвокат, настаивавшие на его отмене и вынесении оправдательного вердикта, уточняется в сообщении. Однако в суде апелляционной инстанции они поддержали ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в связи примирением, добавила пресс-служба.