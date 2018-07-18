В Самаре в жилом доме произошел хлопок газа

САМАРА, 18 июл — РИА Новости. Взрыв произошел в квартире в Самаре после утечки бытового газа, пострадала женщина, сообщает СУСК по региону.

По информации следствия, инцидент случился в ночь с 17 на 18 июля в одной из квартир жилого дома по улице Медицинской в Куйбышевском районе Самары. По предварительным данным, в квартире возникла утечка бытового газа, из-за чего произошел взрыв.

"В результате женщина 1939 года рождения получила ожоги рук и была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По факту случившегося началась доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование.