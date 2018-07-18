Забайкальские власти прогнозируют вторую волну паводка

ЧИТА, 18 июл — РИА Новости. Власти Забайкалья предупреждают о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками, сообщает пресс-служба губернатора.

"Синоптики прогнозируют на ближайшие три дня дождливую погоду: ожидаются ливни, грозы. В связи с этим департамент гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края предупреждает о возможной повторной волне паводка. Жителям Читы, пригорода, районов края рекомендовано предпринять меры предосторожности, покинуть дачные участки, расположенные в низинной местности и поймах рек", — говорится в сообщении.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. Ущерб от первой волны оценён более чем в 1 миллиард рублей.