Lexus и "Волгу" осужденного сахалинского экс-губернатора выставили на торги

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Сахалинское управление Росимущества выставило на торги автомобили бывшего губернатора Александра Хорошавина, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Среди реализуемых автомобилей — Lexus LX 570 2010 года выпуска (начальная цена аукциона 2 миллиона 642 тысяч рублей) и ГАЗ 21 1968 года выпуска (начальная цена аукциона 895 тысяч рублей). Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области А. В. Хорошавину", — говорится в сообщении.
Имущество бывшего главы региона продадут на основании судебного решения, которое обратило его в доход государства за коррупционные правонарушения.
Раритетная "Волга" с номером А001АА прошла реставрацию на заводе-изготовителе в Нижнем Новгороде и находится в хорошем состоянии после замены части деталей на современные модификации.