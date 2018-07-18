Lexus и "Волгу" осужденного сахалинского экс-губернатора выставили на торги

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. Архивное фото

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Сахалинское управление Росимущества выставило на торги автомобили бывшего губернатора Александра Хорошавина, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Хорошавин был осужден за коррупцию на 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее с молотка ушли два его Bentley: один за 6,7 миллиона рублей, второй – за 6 миллионов.

"Среди реализуемых автомобилей — Lexus LX 570 2010 года выпуска (начальная цена аукциона 2 миллиона 642 тысяч рублей) и ГАЗ 21 1968 года выпуска (начальная цена аукциона 895 тысяч рублей). Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области А. В. Хорошавину", — говорится в сообщении.

Имущество бывшего главы региона продадут на основании судебного решения, которое обратило его в доход государства за коррупционные правонарушения.

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