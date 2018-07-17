Спор о запрете извлекать из "ВКонтакте" личные данные пересмотрят

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник отправил на новое рассмотрение в арбитраж Москвы дело по иску социальной сети "ВКонтакте", требующей запретить двум соответчикам ­- ООО "Дабл" и АО "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ) – извлекать из соцсети и использовать в своих целях информацию о пользователях.

Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, кассационная инстанция СИП, рассмотрев жалобу компании "Дабл", отменила ранее принятые по делу судебные акты двух нижестоящих инстанций – решение арбитражного суда Москвы, отклонившего иск, и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, удовлетворившего требования соцсети.

Иск был предъявлен в январе 2017 года, после того как администрация "ВКонтакте" узнала, что компания "Дабл", являющаяся резидентом "Сколково", предлагает услуги по поиску и анализу данных из соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков. НКБИ было одним из клиентов "Дабла".

Соцсеть в своем иске потребовала признать действия ответчиков по извлечению и использованию информации из базы данных пользователей "В Контакте" нарушением исключительных прав истца на базу данных. Кроме того, истец потребовал обязать ответчика прекратить извлечение и использование данных пользователей.

НБКИ в суде первой инстанции заключило с соцсетью мировое соглашение, в котором обязалось прекратить использование сведений из ее базы данных. При этом требования к ответчику "Дабл" суд первой инстанции в октябре отклонил. Арбитраж Москвы посчитал, что истец не доказал факт "несения затрат на создание, работу по сбору или обработку материалов, составляющих базу данных". Суд также указал, что ответчик "Дабл" обрабатывал открытую и общедоступную информацию, опубликованную в сети Интернет, техническая возможность входа в базу данных истца у него отсутствовала.

Апелляционная инстанция по жалобе "ВКонтакте" отменила в январе решение столичного арбитража и иск удовлетворила. Суд признал, что истец является изготовителем этой базы данных, о чем указано в самой базе данных, соответственно, правообладателем исключительного права на базу данных.

Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что за весь период формирования базы данных им были понесены существенные финансовые, организационные и иные затраты, включая затраты на оборудование, а также затраты на человеческие ресурсы (заработная плата сотрудникам, выплаты по внешним контрактам). Владелец соцсети, в частности, сообщил суду, что за первый год функционирования "В Контакте", начиная с запуска в октябре 2006 года, число пользователей составляло более 13 тысяч, а на 13 января 2017 года их зафиксировано около 407 миллионов.

Мотивы коллегии судей СИП, отменившей судебные акты по делу и направившей спор на пересмотр, станут известны после опубликования постановления кассационной инстанции.