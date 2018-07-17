В Белгородской области произошло смертельное ДТП с участием четырех машин

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении иномарки, грузовика, "Лады" и "Нивы" в Белгородской области, сообщает во вторник региональное управление МВД.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями "Нива", Freightliner и "Лада Приора", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Renault Logan, а также двое мужчин, находившихся в салоне "Нивы".
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.