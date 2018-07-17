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Происшествия

Тень Шакро Молодого: за что задержан экс главный следователь Москвы

(обновлено: 16:42 17.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРуководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов у Московского городского судаРуководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов у Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В понедельник вечером оперативники ФСБ задержали бывшего руководителя Главного следственного управления СКР по Москве генерал-майора Александра Дрыманова. Пока в статусе подозреваемого во взяточничестве его поместили в СИЗО "Лефортово". Не исключено, что арест может быть связан с резонансным делом Шакро Молодого. О том, как высокопоставленные силовики помогали вору в законе и какие обвинения могут предъявить генералу, — в материале РИА Новости.

Воровской след

Тучи над бывшим главой ГСУ СКР по Москве Александром Дрымановым начали сгущаться еще в июле 2016-го, когда оперативники ФСБ задержали его заместителя генерал-майора Дениса Никандрова, руководителя Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова.

© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов Денис Никандров в Мосгорсуде. 17 октября 2017 года
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
Денис Никандров в Мосгорсуде. 17 октября 2017 года

По версии следствия, к высокопоставленным силовикам обратился вор в законе Шакро Молодой. За 500 тысяч долларов он просил переквалифицировать уголовное дело и отпустить на свободу ближайшего соратника Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, обвиняемого в вымогательстве. Напомним, в декабре 2015-го Кочуйков вместе с 11 подельниками устроил перестрелку в ресторане на улице Рочдельской. Погибли два человека, а всю компанию вместе с вором в законе приговорили за вымогательство к серьезным срокам лишения свободы.

Рассмотрение в Тверском суде ходатайства следствия о продлении срока ареста в отношении Захария Калашова. 14 марта 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Александр Авилов
Дело Шакро Молодого: за что судят одного из крестных отцов российской мафии
В апреле 2018-го в колонию строгого режима на 13 лет отправился Максименко. Следствию удалось доказать, что за решение вопроса по Итальянцу он получил взятку от людей Шакро Молодого. Глава столичного ГСУ СКР по этому делу проходил в статусе свидетеля, однако гособвинитель Борис Локтионов на первом же заседании с полной уверенностью  заявил, что Дрыманов тоже участвовал в коррупционной схеме по освобождению Кочуйкова.

По словам адвоката Андрея Гривцова, представляющего интересы Максименко, материалы в отношении Дрыманова выделили в отдельное производство и направили в СК РФ. Однако там, видимо, возбуждать уголовное дело отказались. Добавим, что санкцию на это может выдать лишь глава ведомства Александр Бастрыкин.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМихаил Максименко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Михаил Максименко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере

Коррупционные схемы

Чуть позже показания на своего бывшего шефа дал и Денис Никандров. Он рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал начальнику столичного главка СКР почти десять тысяч евро. Дрыманов назвал эту информацию абсурдной.

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Главой московского управления СК вместо Яковенко будет Дрыманов
Расследование уголовного дела Никандрова продолжается. Между тем через два дня, 19 июля, должен начаться судебный процесс над Ламоновым. По версии следствия, он присвоил пятую часть взятки от представителей криминальных структур. Посредником выступал бизнесмен Дмитрий Смычковский, а в числе тех, кто брал деньги, был и Дрыманов.

Официально обвинения еще не предъявили, однако, по словам источника РИА Новости, речь пойдет о нескольких эпизодах. "Сейчас следственные органы прорабатывают доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, — отметил собеседник агентства. — Материалы на генерала собирали более полугода, и если бы не было железобетонных доказательств, его бы не задержали".

© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов Александр Ламонов в Мосгорсуде. 17 октября 2017 года
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
Александр Ламонов в Мосгорсуде. 17 октября 2017 года

Никандров и Ламонов пошли на сделку со следствием. Полковник Максименко сотрудничать отказался.

Особый статус

Представители СКР пока не комментируют задержание Дрыманова, однако информация о нем исчезла с официального сайта ведомства. Главное следственное управление СКР по Москве он возглавил в декабре 2015-го. После увольнения из органов генерал планировал заняться адвокатской деятельностью и уже в июле собирался сдать экзамены в Адвокатской палате Волгоградской области.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРуководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов

"По российским законам адвокат обладает статусом спецсубъекта, — объясняет РИА Новости юрист Игорь Упоров. — ФСБ и МВД не могут возбуждать против него уголовное дело — только Следственный комитет".

К Дрыманову в следственный изолятор приехал адвокат. В ближайшее время, возможно, даже сегодня, задержанному изберут меру пресечения. Скорее всего, это будет заключение под стражу.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
denis_borisov_1977
За такие преступления для представителей органов власти должно быть единственно возможное наказание - расстрел. Как и было раньше, во времена ненавистного недалёким гражданам СССР. Только такая мера позволит остаться и нормально работать в системе МВД, да и вообще во всех силовых структурах порядочным и честным людям. Очевидно, что такие люди там ещё остались. Иначе задержаний таких высокопоставленных лиц не было бы вообще. А с нынешним "правосудием" это просто борьба с ветряными мельницами получается....Хотя, как говорит пословица, "рыба гниёт с головы", поэтому надеяться на наказание, соизмеримое с преступлением для таких граждан не приходится....
16:39
17.07.2018
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Ангел Смирнов
подстава-не мог же ввп ошибиться
16:55
17.07.2018
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