МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В понедельник вечером оперативники ФСБ задержали бывшего руководителя Главного следственного управления СКР по Москве генерал-майора Александра Дрыманова. Пока в статусе подозреваемого во взяточничестве его поместили в СИЗО "Лефортово". Не исключено, что арест может быть связан с резонансным делом Шакро Молодого. О том, как высокопоставленные силовики помогали вору в законе и какие обвинения могут предъявить генералу, — в материале РИА Новости.

Воровской след

Тучи над бывшим главой ГСУ СКР по Москве Александром Дрымановым начали сгущаться еще в июле 2016-го, когда оперативники ФСБ задержали его заместителя генерал-майора Дениса Никандрова, руководителя Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова.

По версии следствия, к высокопоставленным силовикам обратился вор в законе Шакро Молодой. За 500 тысяч долларов он просил переквалифицировать уголовное дело и отпустить на свободу ближайшего соратника Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, обвиняемого в вымогательстве. Напомним, в декабре 2015-го Кочуйков вместе с 11 подельниками устроил перестрелку в ресторане на улице Рочдельской. Погибли два человека, а всю компанию вместе с вором в законе приговорили за вымогательство к серьезным срокам лишения свободы.

В апреле 2018-го в колонию строгого режима на 13 лет отправился Максименко. Следствию удалось доказать, что за решение вопроса по Итальянцу он получил взятку от людей Шакро Молодого. Глава столичного ГСУ СКР по этому делу проходил в статусе свидетеля, однако гособвинитель Борис Локтионов на первом же заседании с полной уверенностью заявил, что Дрыманов тоже участвовал в коррупционной схеме по освобождению Кочуйкова.

По словам адвоката Андрея Гривцова, представляющего интересы Максименко, материалы в отношении Дрыманова выделили в отдельное производство и направили в СК РФ. Однако там, видимо, возбуждать уголовное дело отказались. Добавим, что санкцию на это может выдать лишь глава ведомства Александр Бастрыкин.

Коррупционные схемы

Чуть позже показания на своего бывшего шефа дал и Денис Никандров. Он рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал начальнику столичного главка СКР почти десять тысяч евро. Дрыманов назвал эту информацию абсурдной.

Расследование уголовного дела Никандрова продолжается. Между тем через два дня, 19 июля, должен начаться судебный процесс над Ламоновым. По версии следствия, он присвоил пятую часть взятки от представителей криминальных структур. Посредником выступал бизнесмен Дмитрий Смычковский, а в числе тех, кто брал деньги, был и Дрыманов.

Официально обвинения еще не предъявили, однако, по словам источника РИА Новости, речь пойдет о нескольких эпизодах. "Сейчас следственные органы прорабатывают доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, — отметил собеседник агентства. — Материалы на генерала собирали более полугода, и если бы не было железобетонных доказательств, его бы не задержали".

Никандров и Ламонов пошли на сделку со следствием. Полковник Максименко сотрудничать отказался.

Особый статус

Представители СКР пока не комментируют задержание Дрыманова, однако информация о нем исчезла с официального сайта ведомства. Главное следственное управление СКР по Москве он возглавил в декабре 2015-го. После увольнения из органов генерал планировал заняться адвокатской деятельностью и уже в июле собирался сдать экзамены в Адвокатской палате Волгоградской области.

"По российским законам адвокат обладает статусом спецсубъекта, — объясняет РИА Новости юрист Игорь Упоров. — ФСБ и МВД не могут возбуждать против него уголовное дело — только Следственный комитет".

К Дрыманову в следственный изолятор приехал адвокат. В ближайшее время, возможно, даже сегодня, задержанному изберут меру пресечения. Скорее всего, это будет заключение под стражу.