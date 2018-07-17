Троих костромичей осудили за незаконное обналичивание 530 миллионов рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к лишению свободы условно трех местных жителей, незаконно открывших банк по обмену электронных денег на реальные – всего осужденные помогли обналичить более 530 миллионов рублей, сообщила прокуратура Костромской области.

Мужчины оказались на скамье подсудимых по обвинению в преступлении по пункту "а" части 2 статьи 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что обвиняемые создали кредитную организацию, которая оказывала услуги по осуществлению переводов электронных денег (PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, ЯндексДеньги и другие) без открытия банковских счетов.

"В сети "Интернет" были зарегистрированы сайты, предназначенные для обмена электронных денежных средств, на которых была размещена контактная информация, а также сведения о видах и курсах электронных денежных средств (электронных валют), о правилах их обмена, о лимитах электронных денежных средств", — говорится в сообщении.

Организация функционировала с 2013 по 2015 годы. Общая сумма денежных средств, поступившая в этот период от клиентов, составила более 530 миллионов рублей, уточняет прокуратура.

"За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение (теневую комиссию) в размере не менее 0,5 процента от каждой перечисленной клиентом суммы. Общая сумма извлеченного группой преступного дохода составила свыше 2,6 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.

Организатор преступления получил два года лишения свободы условно, два его товарища – по полтора года лишения свободы условно.