На Дальнем Востоке за сутки ликвидировали более 20 лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Лесопожарные формирования за сутки потушили 22 из 148 горевших на Дальнем Востоке природных пожаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО во вторник.

Отмечается, что в минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 13 новых лесных пожаров, их общее количество достигло 148. Из них 95 горели в Якутии, 39 в Магаданской области, 12 в Хабаровском крае, по одному в Чукотском автономном округе и Камчатском крае.

"Силами лесопожарных формирований ликвидировано 22 возгорания. В работах по тушению участвовали 709 человек, 82 единицы наземной техники, семь воздушных судов. К утру вторника действовало 126 пожаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии сейчас горят 76 пожаров, 37 в Магаданской области, 12 в Хабаровском крае и один на Камчатке. Из них пять очагов локализовано в Магаданской области, и по одному в Якутии и на Камчатке.

Уточняется, что площадь, пройденная огнем за отчетные сутки, составила 28,6 тысячи гектаров, из них 73% в Якутии. Практически все возгорания в этом регионе расположены в труднодоступной и отдалённой местности. С 6 июля на территории Якутии действует режим ЧС в лесах.