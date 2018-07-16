В Дагестане мужчину задержали за стрельбу на свадьбе

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Дагестане, его задержали, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
"Личность стрелявшего установлена, он доставлен в отдел полиции, идет сбор материала", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что по итогам разбирательства по данному факту будет принято процессуальное решение.
По информации телеканала "Рен ТВ", жених 5 лет назад сам был задержан за стрельбу на свадьбе — тогда ранения из травматического пистолета получили трое прохожих.