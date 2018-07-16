В Якутск для тушения пожаров вылетел дополнительный самолет-амфибия

ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Якутия наращивает силы для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, из Красноярска вылетел еще один самолет-амфибия Бе-200, сообщает пресс-служба департамента по лесным отношениям республики.

На сегодня в тушении лесных пожаров задействовано 576 человек и 51 единица техники, в том числе вертолет МИ-8 МТВ якутского авиазвена и самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Авиация перебрасывает пожарных-десантников в труднопроходимые места лесных пожаров и ведет сливы воды на очаги возгораний.

"Сегодня для усиления группировки и оказания дополнительной помощи в тушении огня и защиты населенных пунктов в Якутск из Красноярска вылетел еще один самолет Бе-200 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России", — отметили в департаменте.

По оперативным данным, в республике тушат 16 пожаров на площади 16 720 гектаров.