Суд возобновил рассмотрение дела об избиении DJ Smash

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми продолжил в понедельник рассмотрение уголовного дела об избиении DJ Smash, в котором обвиняются экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг, передает корреспондент РИА Новости.
Судебный процесс по делу начался 29 июня в Ленинском районном суде, трижды в нем были объявлены длительные перерывы. Первый был связан с неявкой потерпевшего, второй перерыв был назначен перед дачей показаний обвиняемыми, третий — после завершения допроса всех участников конфликта и свидетелей. Заседание было продолжено в понедельник. Ожидается, что стороны на нем перейдут к прениям.
Ранее в ходе рассмотрения дела суд выслушал показания потерпевшего. По версии DJ Smash, не приняв отказа в просьбе сделать еще несколько селфи после серии фотографий, Ванкевич схватил музыканта за шею, после чего они вместе упали на пол. Когда же DJ Smash поднялся, его дважды ударил в висок и в челюсть Телепнев. От сильных ударов потерпевший снова упал на пол, где его продолжили избивать ногами.
"Возможно, я нанес удар первому попавшему человеку. Так получилось, что это был Ширман. Я частично признаю свою вину, но не согласен с квалификацией обвинения — не было предварительного сговора и хулиганских побуждений. Я просто защищал друга", — заявлял Телепнев.
Ванкевич также частично согласился с показаниями DJ Smash. "Я допускаю, что рефлекторно схватил Ширмана, когда я падал. Я согласен с тем, что был навязчивым с этим селфи", — заявлял Ванкевич.
В ходе дачи показаний оба обвиняемых извинились перед стороной потерпевшего, указав на то, что конфликт произошел случайно и не был намеренной акцией против DJ Smash. Телепнев и Ванкевич также подчеркнули, что они не избивали ногами диджея.
Публичных извинений в свой адрес музыкант не услышал — во время дачи показаний обвиняемыми пострадавшего в зале не было, поскольку ранее он попросил у суда освободить его от дальнейшего участия в процессе, доверив это своим представителям. Перед тем, как удалиться, DJ Smash заявил, что Телепнев и Ванкевич заслуживают сурового наказания, связанного с реальным лишением свободы. По его мнению, "лишь это позволит им реально осознать содеянное".