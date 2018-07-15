Полиция уточнила число погибших в ДТП на ж/д переезде в Татарстане

МОСКВА/КАЗАНЬ, 15 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении поезда с легковой машиной на железнодорожном переезде в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее представитель экстренных служб республики сообщал РИА Новости о трех погибших.

"Сегодня, 15 июля, в 18.50 мск на железнодорожном переезде в Буинском районе Татарстана произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Волгоград – Нижневартовск и автомобиля ВАЗ-2109. В результате аварии погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют причину столкновения и устанавливают все детали ДТП.

Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, причиной аварии на железнодорожном переезде между станциями Бурундуки и Бюрганы стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2109 в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при работающей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №106 сообщением Волгоград – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, произошло столкновение с автомобилем", — отмечает Горьковская железная дорога.

Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. Для ликвидации последствий ДТП на место со станции Юдино направили восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирского состава, в который врезался автомобиль, на движение других поездов происшествие не повлияло.