В Сочи ливень подтопил дороги

СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Сильный ливень, обрушившийся на Сочи в воскресенье днем, стал причиной подтопления нескольких домов и дороги в городе, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, количество осадков, выпавших в Сочи 15 июля в период с 13:30 до 14:16 мск в результате сильного ливня, составило 55 миллиметров.

"Интенсивность ливня в Центральном районе снизилась. В ближайшие один-три часа на территории Сочи, в особенности в предгорной и горной зоне, местами ожидаются сильные ливни. Есть локальные случаи, единичные жалобы от владельцев отдельных домовладений в Адлерском (улица Авиационная) и Хостинском (улица Шоссейная) районах. Затруднено движение в районе автозаправочной станции и торгового квартала "Фары", — сообщает администрация.

В муниципалитете уточнили, что в связи с дождем фан-зона Сочи, где в 18:00 мск планировалась прямая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии, в настоящее время закрыта.

"Если к финальному матчу, ближе к 17:00, распогодится, то фан-зона будет открыта. Если в это время еще будет идти дождь, тогда площадка будет закрыта. Думаем, в таком случае никто и не придет", — заявили РИА Новости в администрации.

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