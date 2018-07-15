Якутия запросила у МЧС дополнительный самолет-амфибию для тушения пожаров

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Якутия, по информации департамента по лесным отношениям, направила в МЧС России заявку на выделение еще одного самолета-амфибии для тушения пожаров, сообщила пресс-служба главы и правительства региона по итогам совещания КЧС.
"Мы запросили у МЧС дополнительный Бе-200. В части вызова искусственных осадков надо оперативно отрабатывать в Горном и Намском районах, пока условия позволяют", — отметил на совещании первый вице-премьер Алексей Колодезников.
С 6 июля в Якутии объявлен режим ЧС регионального характера, особый противопожарный режим действует на территории 14 улусов.