Якутия запросила у МЧС дополнительный самолет-амфибию для тушения пожаров

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Якутия, по информации департамента по лесным отношениям, направила в МЧС России заявку на выделение еще одного самолета-амфибии для тушения пожаров, сообщила пресс-служба главы и правительства региона по итогам совещания КЧС.

Самолет-амфибия Бе-200 совершает ежедневные полеты. В Намском и Горном районах для борьбы с огнем задействуют вертолет Ми-8. Сейчас идет работа по привлечению Ан-26 для вызова искусственных осадков. Двадцать три человека из авиалесоохраны Амурского авиаотделения работают в Горном улусе, 21 человек Амурского авиаотделения и пять специалистов-взрывников ФБУ "Авиалесоохрана" находятся на пожарах Намского улуса. Кроме того, из Читы должны приехать 35 парашютистов-десантников.

"Мы запросили у МЧС дополнительный Бе-200. В части вызова искусственных осадков надо оперативно отрабатывать в Горном и Намском районах, пока условия позволяют", — отметил на совещании первый вице-премьер Алексей Колодезников.

С 6 июля в Якутии объявлен режим ЧС регионального характера, особый противопожарный режим действует на территории 14 улусов.