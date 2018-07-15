В Забайкалье более 20 населенных пунктов остаются в зоне подтопления

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 20 населенных пунктов и около 300 жилых домов остаются в зоне подтопления в Забайкальском крае, сообщил начальник ГУ МЧС России региона Александр Сидоров.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдений — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

"На 08.00 (02.00 мск) подтопленными остаются пять муниципальных районов Забайкальского края и город Чита — всего 23 населенных пункта, около 300 жилых домов. Вода вернулась в ранее подтопленные населенные пункты в верховьях реки Чита — села Бургень, Шишкино, Верх-Чита. Она также пришла в еще несколько населенных пунктов Сретенского района, но в этих новых поселениях в основном подтоплены приусадебные участки, воды в домах нет. Обстановка контролируется", — рассказал Сидоров.

Также он добавил, что подтопленными также остаются около 30 дачных кооперативов в окрестностях Читы, а в самом городе проводятся аварийно-восстановительные работы, вода откачана с придомовых территорий многоэтажных домов, сейчас ее откачивают из подвалов.

"С начала паводков из зоны бедствия, с подтопленных территорий, вывезены более 1,9 тысячи человек. В пяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 114 человек, дополнительно подготовлен еще 21 ПВР", — уточнил Сидоров.

Начальник главка МЧС региона подчеркнул, что во всех подтопленных населенных пунктах присутствуют расчеты спасателей или пожарных, оснащенные плавсредствами.