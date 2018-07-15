На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на три километра

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке в воскресенье выбросил столб пепла на 3 тысячи метров, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

"Согласно спутниковым данным, облако пепла простирается примерно на 77 километров к западу-юго-западу от вулкана", — говорится в сообщении.

Умеренная активность вулкана продолжается, она может повлиять на самолеты.

По данным регионального главка МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп нет.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.