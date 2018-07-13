ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Благовещенский городской суд Амурской области приговорил директора стройкомпании к 3 годам колонии за хищение 2,6 миллиона рублей при выполнении договора субподряда на строительстве космодрома "Восточный", сообщает суд.

По данным суда, в апреле 2016 года между субподрядчиком ООО "СК "Восток" и подрядчиком ООО "СК Сибпромстрой" был заключен договор о строительстве железных дорог космодрома, сумма контракта – свыше 27,2 миллиона рублей. "СК Сибпромстрой" перечислила СК "Восток" почти 10,4 миллиона рублей аванса. По данным суда, директор стройкомпании решил похитить часть денег и распорядился перечислить 709 тысяч рублей на цели, не связанные с контрактом.

"В период с апреля по июль 2016 года директор ООО "СК "Восток" Бескоровайный Е.А… снял с расчетного счета ООО "СК "Восток" наличные денежные средства, поступившие от ООО "СК Сибпромстрой", в общей сумме 4 370 705 рублей, часть из которых в размере 1 891 993 рублей противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу… Таким образом, Бескоровайный Е.А… похитил вверенные ему ООО "СК Сибпромстрой" денежные средства в общей сумме 2 601 555 рублей 03 копейки, то есть в особо крупном размере", — информирует суд.

Фигурант свою вину признал полностью, возместил часть ущерба — 1,2 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также постановил взыскать с осужденного в пользу "СК Сибпромстрой" 1,4 миллиона рублей.