На Дальнем Востоке сгорело более 63 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Порядка 63,5 тысячи гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 35 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 159 очагов: 124 в Республике Саха (Якутия), 22 в Магаданской области, 12 в Хабаровском крае, один в Чукотском автономном округе. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 12 возгораний", — говорится в сообщении.

К утру пятницы полыхало 146 пожаров: 114 в Якутии, в том числе семь локализованных, 19 на Колыме, в том числе один локализованный, 12 в Хабаровском крае, один на Чукотке.

По данным департамента лесного хозяйства, за сутки огнем пройдено 63,5 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 83%. Почти все пожары в этом регионе полыхали в труднодоступной и отдалённой местности.

На всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах, в 10 районах — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1847 лесных пожаров.