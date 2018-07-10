Заместитель декана юрфака МГУ не признал вину по делу о мошенничестве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Заместитель декана юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Степанов-Егиянц не признает вину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Я к этому делу никакого отношения не имею. Но я готов сотрудничать со следствием в плане предоставления объективной информации", — сказал он на заседании, где рассматривается вопрос о его заключении под стражу.

По словам подозреваемого, единственная его вина в том, что он познакомился с девушкой, которая, "как оказалось, занималась мошенничеством".

"Я преподаю уголовное право и всегда говорил студентам, что это самая опасная отрасль права, она резиновая, и можно любого человека, как меня сейчас, в таком же небрежном тоне обвинить в чем угодно", — заявил доцент.

Степанов-Егиянц констатировал, что с обыском к нему в квартиру, где он живет с мамой-инвалидом, оперативники ворвались в полтретьего утра.

Фабула дела по-прежнему не оглашается, но, судя по вменяемой университетскому работнику статье, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как говорится на сайте юридического факультета МГУ, Владимир Степанов-Егиянц – доктор юридических наук, и.о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии, помощник проректора университета. Автор многочисленных научных работ на тему компьютерной преступности и отмывания денег.