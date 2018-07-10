Житель Новосибирска обнаружил в подполе дома более десяти килограммов ртути

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Житель Новосибирска обнаружил в подполе своего дома банки с 10-12 килограммами ртути и вызвал спасателей, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.

"В Новосибирске местный житель в подполе своего дома обнаружил четыре емкости с серебристой жидкостью. На место оперативно выехала группа химиков муниципальной аварийно-спасательной службы и полиция", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что, по предварительным данным, емкости были закрыты и не повреждены, всего же в них находилось около 10-12 килограммов ртути. Как она могла там оказаться не поясняется.

"В частном доме проведены замеры, чтобы определить, было ли испарение вещества… Предельно допустимые концентрации паров превышены незначительно. Ситуация находится под контролем. Емкости вывезены для последующей утилизации", — отметили в ГУМЧС.