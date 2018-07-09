Суд заключил экс-главу Минздрава Дагестана под домашний арест

МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы заключил на два месяца экс-министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимова под домашний арест, сообщил РИА Новости преставитесь суда.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан, он подозревается в превышении должностных полномочий. По данным источника, задержание проводили сотрудники ФСБ.

"Ибрагимов заключен под домашний арест на один месяц и 29 дней", — сказал собеседник агентства.