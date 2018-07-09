В Домодедово задержали пьяного дебошира с рейса Анталья -Москва

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого мужчину в аэропорту Домодедово за ругань и попытки спровоцировать на драку пассажиров рейса Анталья — Москва во время полета, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвердил обвинительный акт по делу в отношении жителя Подольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".

"Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь пассажиром рейса Анталья – Москва авиакомпании "Уральские авиалинии", грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, ходил по салону и провоцировал пассажиров на конфликт и драку, на замечания командира воздушного судна не реагировал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прибытия в Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции. Материалы дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.