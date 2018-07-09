Сын депутата Сергея Жигарева подтвердил сообщения о нападении на отца

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сын депутата Госдумы Сергея Жигарева в интервью радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что на его отца напали.

"К сожалению, я не знаю подробностей случившегося. Я звонил маме. Сейчас вроде все хорошо, отец находится дома, но с ним я еще не разговаривал", — сообщил Кирилл Жигарев.

Ранее стало известно о том, что на севере Москвы неизвестный избил депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел около подъезда дома, где живет парламентарий. Злоумышленник оттолкнул дверь автомобиля, в котором находился Жигарев, и нанес политику несколько ударов по лицу. После этого он повалил депутата на землю и продолжил его избивать. Нападавшему удалось скрыться.

По факту произошедшего проводится проверка. Следствие изучает запись с камер видеонаблюдения.