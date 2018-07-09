Криминогенная ситуация в Крыму остается тяжелой, отметил Патрушев

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Криминогенная ситуация в Крыму остается тяжелой, это связано с ростом тяжких преступлений и недостаточной раскрываемостью, также остается высоким уровень коррупции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев в понедельник в Севастополе проводит совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

"Это позволило стабилизировать общую оперативную обстановку. Однако криминогенная ситуация остается тяжелой. Это в значительной мере обусловлено ростом особо тяжких преступлений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, недостаточным уровнем раскрываемости уголовных деяний", — заявил Патрушев.

"Остается высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В 2017 году выявлено около 2 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, к ответственности привлечено более тысячи должностных лиц", — добавил он.

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