В Москве избили депутата Госдумы Сергея Жигарева

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Неизвестный избил депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне рядом с подъездом дома, в котором живет политик, — на улице Полины Осипенко на севере Москвы.

"Гражданин (потерпевший. — Прим. ред.) рассказал, что неизвестный оттолкнул дверь (машины. — Прим. ред.) Mercedes-Benz, в которой Жигарев находился вместе со своей знакомой, и нанес депутату несколько ударов по лицу", — рассказал собеседник агентства.

Со слов пострадавшего, неизвестный повалил его на землю и продолжил наносить удары руками по голове и телу, после чего скрылся. Проводится проверка.

Комментариями партии и самого депутата РИА Новости пока не располагает.